Non è stato un inizio semplice quello di Cristina Scuccia a L’Isola dei Famosi. L’ex suora ha infatti trascorso una notte da incubo, e il motivo pare sia legato alla paura per il buio, al quale la naufraga deve ancora abituarsi.

Non è affatto semplice abituarsi alle notti in Honduras, soprattutto per chi ha paura del buio. Tra questi, c’è proprio Cristina Scuccia che, però, è stata tranquillizzata da Corinne Clery. L’attrice francese ha raccontato quanto accaduto: “Non stava bene, mi faceva tenerezza. L’ho trovata spaventata, seduta impietrita. Io ho sofferto del buio e so cosa significa. Una volta avevo così paura che sono svenuta. Ieri Cristina ha iniziato ad urlare... Alla fine si è addormentata con me accanto che l’ho fatta calmare. Qui è buio pesto, non c’è nemmeno una luce, non si vede nulla”.

Cristina, il giorno dopo, ha raccontato la notte da incubo dal suo punto di vista: “Adesso sto bene perché è giorno, ma appena andrà via la luce sarà la stessa cosa. Purtroppo è stata una notte molto dura, sono sincera”.