Tommaso Zorzi è rimasto nel cuore del pubblico per aver trionfato nella quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo la vittoria al reality show condotto da Alfonso Signorini, l’ex protagonista di Riccanza ha conquistato un posto da opinionista a L’Isola dei Famosi e, contemporaneamente, anche al Maurizio Costanzo Show. In seguito è passato a Discovery, dove ha fatto Drag Race Italia, Tailor Made e Questa è casa mia. E adesso?

Tommaso Zorzi: "Presto vi comunicherò grandi novità"

Con la chiusura dei suoi programmi sulla piattaforma streaming e il passaggio di Drag Race Italia a Paramount Plus, il futuro televisivo di Tommaso Zorzi resta incerto. Per tale ragione, l’ex vippone ha deciso di fare chiarezza sui social: “Presto vi comunicherò grandi novità, questo per me è l’anno del cambiamento: palestra, patente, vita lavorativa, amici. Sono in metamorfosi e non vedo l’ora di condividere con voi i miei nuovi progetti che sono molto fighi. Se non ve ne parlo non è perché non ci sono, ma perché deve essere tutto fatto con i dovuti modi ed i dovuti tempi. Ci sono grandi cose in serbo per me”.

Il futuro in televisione di Tommaso Zorzi

Ovviamente, tra i progetti futuri di Tommaso c’è anche la televisione: “Sul mio futuro televisivo se ne sono lette davvero di ogni tipo. Volevo semplicemente dire che esiste gente che questo lavoro lo prende anche abbastanza sul serio e si riserva di non fare nulla per dei periodi, in modo da riunirsi con le proprie persone e i propri collaboratori per capire cosa si vuole fare nella vita, cercare di buttare giù una strategia e lavorare in un tal senso. Non è che per forza bisogna avere quella bulimia televisiva di voler esserci a tutti i costi perché diventa più un capriccio piuttosto che una strategia. Non vedo l’ora che escano le notizie di quello che farò almeno certa gente dormirà sogni più tranquilli. Però mi fa ridere perché è un lavoro dove ti devi prendere dei momenti in cui non sei proprio ovunque”.