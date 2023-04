Belen Rodriguez torna alla conduzione de Le Iene è scaglia una frecciata in diretta tv rivolta a chi ha speculato sulla sua assenza nel programma di Italia 1. Martedì 18 aprile, la showgirl argentina si è tolta alcuni sassolini dalla scarpa e ha chiarito perché la scorsa settimana non ha condotto lo show. Sul suo profilo Instagram ha ampiamente documentato la sua condizione, ovvero la positività al Covid con conseguente isolamento, ma nonostante ciò non sono mancate le illazioni.

“Prendete appunti: non sono incinta, non sono scappata in Argentina, non ho divorziato, non ho una crisi personale. La settimana scorsa ho saltato Le Iene perché avevo il Covid. Ma, tranquilli, che per tutto il resto c’è ancora tempo. Vi potrò ancora deludere”, le parole di Belen.

L’assenza della Rodriguez non era passata inosservata neanche il 15 marzo, quando al suo posto fu chiamato Claudio Santamaria. In quell’occasione non era stata fornita alcuna informazione sul perché della defezione della moglie di Stefano De Martino, ma la sua assenza era stata accompagnata da un sospetto silenzio social, che aveva portato molti a pensare che fosse successo qualcosa tra lei e il marito. Ritornata in studio si era limitata ad affermare che non era stata bene e che “aveva bisogno di fare un tagliando”.