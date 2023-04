Momenti di altissima tensione a Uomini e Donne, tutto davanti agli occhi di Maria De Filippi, palesemente imbarazzata. Protagonisti del durissmo scontro Paola Ruocco, il cavaliere Remo e Gianni Sperti. A quanto pare, la dama del Trono Over si sarebbe scagliata contro Remo per una telefonata dopo un funerale. Di recente, Paola sarebbe stata colpita da un grave lutto, e così ha voluto raccontare quanto accaduto con il cavaliere.

Volano stracci tra Paola Ruocco e Gianni Sperti

Le sue parole sono state pesantissime: “Dopo un funerale, torno in albergo, lo chiamo. Gli ho detto ‘stai con tuo figlio’ e lui mi ha detto di non preoccuparmi. Mezz’ora a parlare della stitichezza del figlio. Capisci? Stai corteggiando una donna che ha avuto una giornata particolarissima che si aspettava un’altra chiamata. Discorsi imbarazzanti”. A quel punto, Gianni Sperti perde le staffe e attacca a testa bassa Paola: “No scusa, sei imbarazzante tu! Di fronte a un problema del genere ridicolizzi così. Hai due figli e sei imbarazzante”.

Ma la risposta della dama non si è fatta attendere: “Tu non capisci nulla”, ha affermato la Ruocco con livore. E così è arrivata l’arringa ancora più dura dell’opinionista: “Allora abbassate la cresta, tu non capisci nulla lo dici a tua sorella. Sai cosa c’è Paola? Il problema è che voi cercate uomini milionari che non hanno problemi perché volete stare bene. Vergognati tu per quello che hai detto. Puoi stare seduta, non ti alterare! Sei insensibile di fronte a dei problemi che un uomo ti racconta. Sei volgare quando parli”.