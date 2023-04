Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si parte con il Trono Over. Gemma Galgani è uscita a cena con un nuovo cavaliere, Elio, con il quale sembra che la serata sia andata particolarmente bene. Il cavaliere, a detta della dama torinese, è stato molto galante, e le ha fatto diversi apprezzamenti. Tuttavia, il giorno dopo Elio ha mandato a Gemma un bouquet di fiori, ma ha anche voluto chiarire che non cerca altro che amicizia. Il cavaliere è entrato in studio e ha voluto specificare che la differenza d’età tra loro era il principale problema, e che lui non voleva continuare il rapporto per questa ragione. A quel punto, Gemma gli chiede per quale motivo abbia trascorso così tanto tempo con lei e chiacchierava, e quando Elio prova a spiegare che lui sta cercando una donna di almeno dieci anni in meno, la Galgani non riesce a trattenersi.

Maria De Filippi interviene nella discussione rivelando che il cavaliere ha deciso di dare il numero a Roberta Di Padua, e ha chiesto a Elio se ha accettato il numero di Gemma perché pensava che potesse cambiare idea sulla possibilità di conoscerla, che è più grande di lui. Il cavaliere ammette che lo ha accettato solo per educazione, dato che ha sempre visto la dama torinese come una bella persona. Ma la conduttrice commenta dicendo che è meglio accettare un numero solo se c’è dell’interesse.

Sempre per il Trono Over, spazio a Paola Ruocco e al suo corteggiatore Remo. La dama è uscita a cena con lui solo una volta, ma poi ha deciso di interrompere la conoscenza. Il cavaliere è rimasto molto infastidito, perché secondo lui Paola ha voluto chiudere perché ha un figlio che vive con lui e che da piccolo ha subito diverse operazioni. Remo ha rivelato che la dama sembrava molto infastidita anche dal rapporto del cavaliere con la madre del bambino. L’insofferenza di Paola Ruocco, però continua a crescere man mano che il racconto prosegue, e chiede alla De Filippi di intervenire.