La settima edizione del Grande Fratello Vip, la più lunga nella storia del reality show di Canale 5, si è conclusa dopo sette lunghi mesi con la vittoria di Nikita Pelizon. L’influencer triestina ha avuto la meglio su Oriana Marzoli e Alberto De Pisis, rispettivamente secondo e terzo classificato. Ma nonostante i riflettori sulla Casa più spiata d’Italia si siano spenti, iniziano già a circolare i primi rumors relativi al Gf Vip 8, che tornerà in tv a partire da settembre 2023.

Fuori la coppia Bruganelli-Berti: chi saranno le opinioniste del Gf Vip 8?

Due i nodi da sciogliere per Alfonso Signorini, che sarà ancora una volta alla conduzione del reality, ovvero quelli relativi alle due opinioniste. Sonia Bruganelli ha già dichiarato che, salvo clamorosi ripensamenti, quella appena conclusa è stata la sua ultima edizione. La moglie di Paolo Bonolis ha raccontato che preferisce dare spazio ai giovani e, proprio in quest’ottima, ha fortemente caldeggiato la candidatura di Giulia Salemi, quest’anno portavoce del sentiment social, ruolo del tutto inedito affidatole dal conduttore. Orietta Berti, invece, con ogni probabilità tornerà in Rai per riunirsi a Fabio Fazio a Che tempo che fa, e per realizzare altri progetti che la vedranno protagonista.

E allora? Chi prenderà il posto delle due opinioniste “dimissionarie”? Detto di Giulia Salemi, che resta una delle candidate più papabili, l’altro posto rimasto vacante potrebbe essere occupate da una delle protagoniste assolute della settima edizione del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Oriana Marzoli, personaggio particolarmente apprezzato da Alfonso Signorini. A svelare l’indiscrezione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano.

E’ chiaro che almeno si tratta esclusivamente di una suggestione, ma la modella venezuelana, che si è dimostrata ancora una volta una perfetta macchina da reality, e che fuori dalla Casa è l’ex vippona che sta riscuotendo maggiore successo e consensi, ha già vestito il ruolo di opinionista in alcuni programma dell’emittente spagnola Telecinco, e l’idea di farla accomodare in studio, pronta ad entrare a gamba tesa e a non risparmiare frecciatine ai futuri concorrenti, stuzzica e non poco. Non ci resta che attendere per scoprire se la nuova coppia di opinioniste sarà proprio quella formata da Giulia Salemi e Oriana Marzoli.