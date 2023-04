La relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro prosegue a gonfie vele. La modella venezuelana e l’imprenditore veneto, che si sono conosciuto durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, sono praticamente inseparabili. Da quando si è concluso il reality show condotto da Alfonso Signorini, i due ex vipponi non si sono mai staccati l’una dall’altro: gite a Roma e Verona, pranzi, cene, notti di passione in albergo e ospitate in locali notturni. Proprio durante una serata in discoteca, Oriana è stata vittima di una molestia da parte di una persona. Ma cos’è successo?

Quando la Marzoli è stata annunciata ha raggiunto la consolle del dg insieme a Dal Moro. Qui, ad un certo punto, un malintenzionato ha allungato una mano per toccarle il fondoschiena. L’ex vippona, come si vede dal video diffuso su Twitter, si accorge del gesto e tocca subito con il braccio per allontanare questo soggetto. Per il momento, né la diretta interessata né il fidanzato si sono espressi su quanto accaduto, mentre tantissimi utenti hanno condannato il gesto etichettandolo a tutti gli effetti come una molestia.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, un dettaglio scatena le malelingue

Proprio il fatto che Daniele Dal Moro non si sia espresso al riguardo ha insospettivo i fan. Qualche malalingua sui social, infatti, ha fatto notare che diverso tempo fa, per Valentina Vignali, fu il primo a “scendere in campo” per difenderla a spada tratta difronte agli insulti sessisti degli utenti. La Vignali, influencer, modella e giocatrice di basket, ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello in versione “nip”, la stessa nella quale erano presenti anche Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, con quest’ultima che si è aggiudicata la vittoria finale.

I detrattori degli Oriele sostengono che possa esserci qualcosa tra Daniele Dal Moro e Valentina Vignali. Un’ipotesi che, al momento, tendiamo totalmente ad escludere. La storia d’amore tra l’ex tronista e Oriana Marzoli sembra solidissima, anzi, l’uscita dalla Casa ha ulteriormente rafforzato la loro unione. Le supposizioni di alcuni utenti, onestamente, ci sembrano totalmente prive di qualsiasi fondamento.