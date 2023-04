Dopo il ritorno di fiamma al Grande Fratello Vip, è arrivato il primo post su Instagram per Luca Onestini e Ivana Mrazova. L’ex tronista, in un’intervista a Casa Chi, aveva rivelato di volersi vivere il riavvicinamento con la modella di origini ceche in assoluta segretezza: “Ora voglio godermi la mia privacy, non escludo un ritorno ma tutto con calma”. Ma ieri pomeriggio, l’ex vippone ha condiviso un video girato davanti al Duomo di Milano mentre balla con Ivana: “Non è stato facile, ma alla fine l’ho convinta”, recita la didascalia.

Luca Onestini e Ivana Mrazova: il video fa il pieno di likes

Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno regalato un video ai loro tantissimi followers nel quale ballano e si divertono davanti al Duomo di Milano. Il post, com’era lecito aspettarsi, ha generato un vero e proprio boom di likes e commenti, e tra questi anche quelli degli ex coinquilini Micol Incorvaia, che ha scritto “Vi amo”, e Oriana Marzoli, che ha commentato “Bravi ragazzi”.

"Non è stato facile ma alla fine l’ho convinta" ha scritto il modello, riferendosi con ogni probabilità alla realizzazione del video. A questo punto, non sembrerebbero esserci dubbi invece sul loro ritorno di fiamma: ieri sera, sempre su Instagram, hanno documentato anche la loro serata. Dopo l'aperitivo sulla terrazza della Rinascente, hanno cenato insieme in un ristorante a base di pesce.

Luca Onestini e Ivana Mrazova si erano conosciuti in occasione della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Dopo aver avuto una relazione, durata circa quattro anni, i due si sono lasciati nel 2021 e si sono allontanati. Poi, l’ingresso nella Casa di Cinecittà della modella ceca in qualità di ospite, ha riacceso la scintilla tra i due.