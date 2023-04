L’altro ieri sera si è tenuta a Roma la festa per festeggiare la fine del Grande Fratello Vip. Tanti gli ex concorrenti che vi hanno partecipato: Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, Nikita Pelizon, Ginevra Lamborghini, Giaele De Donà, George Ciupilan, Alberto De Pisis, Amaurys Perez e Elenoire Ferruzzi, per citarne alcuni.

Il party esclusivo pare sia stato molto apprezzato, come si evince da video e foto condivisi dagli ex vipponi sui social. Tuttavia una recente indiscrezione sembra andare in contrasto con questa tesi. Infatti, stando a quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, sembra che alcuni protagonisti della settima edizione del Gf Vip, si siano lamentati per la “scarsità” di cibo. La fonte rivela: “Ti rendi conto, non gli basta! Si aspettavano primo, secondo terzo e dessert”. “La nostra spia ci fa sapere che alcuni concorrenti commentano la festa: ‘Che tirchi!’, sottolinea Deianira.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli e, ad ogni modo, è meglio andarci con i piedi di piombo. L’audio non lo abbiamo ascoltato e non si ha certezza se qualcuno degli ex vipponi presenti al party si sia effettivamente lamentato.