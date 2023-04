George Ciupilan, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stato ospite di Casa Pipol. Di recente, ha incuriosito e non poco i fan una foto che lo ritraeva abbracciato a Ginevra Lamborghini. Flirt in corso tra il giovane tiktoker e l’ereditiera o si tratta sono di una bella amicizia?

"Con Ginevra c'è sempre stato feeling"

“Dentro la Casa abbiamo sempre avuto feeling. Ho sempre chiacchierato con lei – racconta George -. Poi se siamo stati tutto il tempo uniti, ti dico di no. Anche quando ci siamo visti fuori è stata una ragazza che ho sentito, abbiamo chiacchierato. Ovviamente in termini di amicizia. Io ho sempre detto che è una ragazza molto carina, molto estroversa e anche molto empatica. Bacio? No! Non c’è stato nessun bacio! Vedono due foto, un video e le persone possono pensare molte cose. Però ti fico che non c’è nulla per adesso. Io ho sempre detto che Ginevra è una bella ragazza, mi ha comunque sempre interessato. Ma l’interesse che hai con una persona non vuol dire che c’è qualcosa sotto o c’è stato. L’interesse è che ci passi del tempo insieme e ti fa piacere”.

George Ciupilan ha poi raccontato con quale degli ex coinquilini è rimasto in buoni rapporti: “Con Luca Amaurys, Nikita e Davide. Antonella forse è quella con cui mi sono sentito meno. Abbiamo chiacchierato, ci siamo visti ma non abbiamo approfondito il nostro discorso. E poi Daniele, ovviamente! Gli voglio bene, l’ho detto anche dentro al programma. Con le persone con cui hai feeling ci stringi un bel rapporto e lo porti avanti. Con Daniele, ad esempio, chiacchiero anche delle cose più banali”.

George Ciupilan: "Con Nikita c'è un bellissimo rapporto"

Infine, a proposito di Nikita Pelizon, George ha raccontato di aver chiarito con l’influencer triestina: “Anche con Nikita c’è un bellissimo rapporto. Ci chiacchiero molto spesso. Ci siamo visti l’altro giorno tutti insieme. Mi fa piacere passare del tempo con loro. Con Nikita abbiamo chiarito, erano delle piccolezze, abbiamo frainteso. Io ero frastornato, lei anche appena uscito. Ci siamo visti, ci siamo chiariti. Le voglio bene e penso che sia così anche da parte sua. Speravo vincesse!”.