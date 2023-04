C’erano tutti, o quasi, alla festa organizzata da Alfonso Signorini per festeggiare la fine del Grande Fratello Vip. Dalla vincitrice Nikita Pelizon, agli Spartani Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Oriana Marzoli, Nicole Murgia, Daniele Dal Moro, Alberto De Pisis e Giaele De Donà, fino ai Persiani come Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Sarah Altobello, Attilio Romita e, il nuovo acquisto, Edoardo Donnamaria. Solo due gli ex vipponi a “dare buca” al conduttore: Antonino Spinalbese e Luca Onestini.

Perchè Spinalbese e Onestini non hanno partecipato al party

L’ex di Belen Rodriguez, uno dei concorrenti maggiormente tenuti in considerazione da Signorini, non ha partecipato al party perché impegnato altrove. Nelle stesse ore in cui sulla terrazza di un noto locale di Roma si celebrava la fine del reality, Antonino si trovava a Milano insieme a sua figlia Luna Marì. L’imprenditore ligure non ha potuto essere presente alla festa perché si è dovuto occupare della piccola, anche in considerazione dell’indisponibilità della madre, risultata positiva al Covid.

Luca Onestini, invece, via Twitter, aveva già annunciato che non avrebbe partecipato al party per festeggiare la fine del reality: “Amici di Twitter! Causa impegni inderogabili, io non ci sarò stasera a Roma. Un besitooooooooo”, aveva scritto l’ex tronista. Onestini non ha specificato quali “impegni inderogabili” gli hanno impedito di essere presente. E’ ipotizzabile che l’ex vippone non si sia ancora ripreso dalla sindrome influenzale che lo ha colpito negli ultimi giorni e lo ha costretto a chiudersi in casa.