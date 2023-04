Edoardo Donnamaria non ha mai fatto mistero di essere estremamente geloso di Antonella Fiordelisi. Una circostanza che si è palesata nei lunghi mesi di “reclusione” nella Casa del Grande Fratello Vip, è che è stata spesso motivo di discussioni e litigi tra i due. Evidentemente, le cose non sono cambiate. Ma cos’è successo? Andiamo a scoprirlo insieme.

La gelosia di Edoardo Donnamaria nei confronti di Antonella Fiordelisi prosegue anche fuori dalle mura del loft di Cinecittà. Lo speaker radiofonico è intervenuto sui social per placare i bollenti spiriti di un fan della fidanzata. Su Twitter è comparso un commento di un fan di Antonella che ha espresso il suo apprezzamento per una foto in top e slip dell’influencer campana, che aveva pubblicato un selfie allo specchio. Una posa decisamente sexy, che avrà infiammato più di un animo… “Ma ne vogliamo parlare?”, ha scritto il seguace della Fiordelisi. Ed è stato lì che Edoardo Donnamaria, gelosissimo, ha risposto con un lapidario “No!”.

Antonella, dopo aver notato la risposta del fidanzato, ha chiosato: “Pensa a fa la radio”. Un commento che è parso essere ironico ma che, conoscendo i Donnalisi, i quali nella Casa litigavano di continuo anche per delle sciocchezze, avrebbe potuto causare una nuova discussione, questa volta tra le mura domestiche.