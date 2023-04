Ieri sera, a Roma, si è svolta la reunion degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip. I protagonisti della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, hanno trascorso tutti insieme una serata all’insegna del relax e del divertimento. Alla festa erano presenti, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, Giaele De Donà, Milena Miconi, Luciano Punzo, Attilio Romita, Nikita Pelizon, Luca Salatino, Davide Donadei, Marco Bellavia, Alberto De Pisis, Ginevra Lamborghini e George Ciupilan. E proprio l’ereditiera e il giovane tiktoker, sui quali negli ultimi giorni è esploso il gossip in merito ad un possibile flirt, ne hanno approfittato per chiarire la situazione.

Ginevra e Goerge "intervistati" da Nikita Pelizon

E’ stata Nikita, attraverso alcune Instagram stories, a dare voce a tutti i curiosi che cercando di capire se sia vera o meno la voce circa una liaison tra Ginevra e George. La vincitrice del Gf Vip si avvicina ai due e chiede: “Scusate ragazzi, ma abbiamo una domanda: volevamo chiedere ai nostri intervistati, la ship quando?”. A rispondere è la sorella di Elettra: “Siamo solo amici, friendship”. Ciupilan, accanto a lei, sorride quasi sorpreso, poi si stupisce ancora di più quando la Pelizon continua ad indagare: “Ma se fosse una friendship un po’ più… dai ditelo”. Ma i due ex vipponi rimangono fermi sulle proprie posizione e negano ancora una volta.

Grazie anche all’amicizia con Nikita, Ginevra e George si sono incontrati spesso dopo la fine del reality, manifestando una complicità che a molto fan è apparsa decisamente sospetta. Tra i due pareva ci fosse del tenero ma, almeno per il momento, si tratta solo di una bella amicizia.