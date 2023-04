Ieri sera, a Roma, si è svolto il party del Grande Fratello Vip, inizialmente rimandato per via delle condizioni di salute preoccupanti di Silvio Berlusconi. Alla festa erano presenti buona parte dei protagonisti della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini e, tra questi, anche Antonella Fiordelisi, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia.

I like di Antonella Fiordelisi contro gli Incorvassi

Stando a quanto riportano i colleghi di Biccy.it, un gesto compiuto dalla fidanzata di Edoardo Donnamaria avrebbe scatenato la bufera. Gli Incorvassi hanno passato la serata insieme ai loro amici, e questo sarebbe stato visto dall’influencer campana come una dimostrazione del loro poco amore.

Proprio nel bel mezzo della festa, la Fiordelisi ha infatti messo il like ad un tweet contro Tavassi e Micol che recita: “La finta coppia stasera manco si ca*a. Beh, guardate i Donnalisi, loro sì che sono innamorati". Un tweet scritto probabilmente da una fan di Antonella e Edoardo Donnamaria, in quanto, durante la serata, sono stati condivisi numerosi video che immortalavano gli Incorvassi mentre ridevano e scherzavano insieme agli altri vipponi, ma non altrettanti di Tavassi e Micol in qualità di coppia.

I like di Antonella Fiordelisi, a dire il vero più di uno, sono ovviamente stati notati dai fan degli Incorvassi, che li hanno a loro volta postato su Twitter. Insomma, nonostante i riflettori sulla Casa più spiata d’Italia si siano spenti, non può dirsi lo stesso per le polemiche, soprattutto quando si parla di Donnalisi e Incorvassi.