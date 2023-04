Andata in archivio la settima vittoria del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria e Edoardo Tavassi non avrebbero ancora avuto modo di confrontarsi. A raccontarlo l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, ospite di Casa Chi. I due ex vipponi sono stati molto vicini durante i lunghi mesi di reclusione nella Casa di Cinecittà, al punto che il forte legame tra i due è diventato molto spesso motivo di litigio con Antonella Fiordelisi. Ma adesso che i riflettori si sono spenti, i Donnavassi si sarebbero allontanati senza nemmeno confrontarsi sulle ragioni del loro inaspettato distacco.

Il distacco tra Tavassi e Donnamaria

A causare la prima frattura tra Tavassi e Donnamaria è stata la decisione di quest’ultimo di tagliare i ponti con Micol Incorvaia. Il volto di Forum ha smesso di seguire su Instagram la sorella di Clizia, una decisione che ha ferito la diretta interessata e lo stesso Edoardo. A ciò si aggiunge l’allontanamento del fidanzato di Antonella Fiordelisi dagli Spartani, con i quali aveva condiviso gran parte del suo percorso al Gf Vip. Questo improvviso distacco avrebbe determinato la spaccatura nel rapporto tra Tavassi e Donnamaria.

Tavassi: "Con Donnamaria solo qualche messaggio"

Il fratello di Guendalina ha svelato che con l’amico ci sarebbe stato solo qualche messaggio: “Edoardo ogni tanto mi manda dei messaggi: ‘guarda che bello questo momento’, mi manda dei video che io ero dimenticato. Con Edoardo ogni tanto ci scambiamo dei ricordi su Whatsapp, però non l’ho senito”, ha rivelato l’ex vippone a Casa Chi. Una sottolineatura che non è passata inosservata e che testimonia che i due, lontano dalle telecamere, non hanno ancora avuto modo di chiarire le incomprensioni che rischiano seriamente di far naufragare il rapporto di amicizia.