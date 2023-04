Oriana Marzoli ha rilasciato la sua prima intervista dopo la fine del Grande Fratello Vip. La modella venezuelana ha ammesso a Casa Chi di essere ancora provata dal punto di vista psicologico dopo l’avventura nella Casa più spiata d’Italia. Non poteva mancare l’aggiornamento sulla relazione con Daniele Dal Moro: “Abbiamo fatto di tutto. Non mi sono fermata con il lavoro e sono abbastanza distrutta. Con Daniele non ci siamo mai staccati da quando sono uscita dal reality. Ci troviamo bene”.

Oriana Marzoli pentita del flirt con Antinino Spinalbese

Ora che il rapporto con l’imprenditore veneto si sta rafforzando, Oriana dice di essersi pentita del flirt con Antonino Spinalbese: “Mi pento un po’ soprattutto per la situazione che ho con Daniele. Potevo fermarmi un pochettino e pensarci due volte. Conoscere un po’ meglio le persone. Alla fine ti fai un’idea sbagliata di una persona, capito? Io pensavo che Antonino fosse in un modo, ma in realtà era completamente in un altro. Pensavo che Daniele fosse in una maniera, e invece…”.

Con Nikita Pelizon non sembrerebbero esserci grandi rancori. A detta di Oriana però, l’influencer triestina non le ha nemmeno risposto quando le ha fatto gli auguri al momento del trionfo: “Ho fatto i complimenti a Nikita, figurati, proprio in diretta. Solo che in quel momento mi sono sentita un po’ rifiutata, posso dirti la verità. Appena le ho detto ‘auguri’ neanche mi ha guardato. Neanche un abbraccio. Sono passati tutti davanti a me senza considerarmi. Ma figurati, non mi interessa niente, alla fine si vede come sono le persone. Appena una vince il reality esce fuori la verità. Era quello che sentivo io, su come era fatta lei”.

Invece, sulla possibilità di partecipare a Temptation Island, Oriana Marzoli ha detto: “Troppo presto. No, non mi piace molto l’idea”.