Si allenta la stretta di Mediaset sul Grande Fratello Vip. Milena Miconi, infatti, sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. L’ex soubrette de Il Bagaglino, reduce dall’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, è stata, almeno sino ad ora, l’unica ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini, ad aver ottenuto il “pass” che le consentirà di partecipare alle registrazioni del talk show in onda su Canale 5. Secondo TvBlog, il clima di ostilità sorto intorno agli ex vipponi si starebbe leggermente allentando.

Milena Miconi ospite a Verissimo

Milena Miconi è fino ad ora l’unica ex concorrente del Gf Vip a partecipare a Verissimo dopo la stretta imposta dai vertici del Biscione. Dopo di lei dovrebbe essere anche il turno di Sonia Bruganelli, che al momento si trova all’estero, ma al rientro dovrebbe sbarcare nel salotto di Silvia Toffanin. Secondo TVBlog si tratterebbe di un modo per riprendere i contatti con il reality di Canale 5 che, a causa dell’atteggiamento di alcuni vipponi, aveva finito per incotrare la scure dell’amministratore delegato di Mediaset Piersilvio Berlusconi, infastidito e non poco da alcuni episodi consumatisi tra le mura della Casa di Cinecittà.

La scelta di ospitare Milena Miconi è tutt’altro che casuale. L’attrice, mai sopra le righe, si è sempre contraddistinta per eleganza e compostezza durante la sua avventura al Gf Vip. E’ dunque comprensibile che sia proprio lei a sedere nel salotto di Silvia Toffanin.