Come stanno le cose tra Ginevra Lamborghini e George Ciupilan? I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si sono rivisti già in diverse occasioni dopo la conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

I fan più attenti del reality di Canale 5 ricorderanno che Ciupilan, in un’intervista rilasciata a Verissimo, aveva svelato che nella Casa provava interesse proprio per la Lamborghini: “All’inizio del programma mi piaceva Ginevra Lamborghini, solo che io non volevo intromettermi tra lei e Antonino Spinalbese. Aveva un modo di fare molto estroverso. Penso che la sto scoprendo adesso. Fuori non c’era nessuna che mi aspettava”.

La scorsa settimana, Ginevra Lamborghini e George Ciupilan hanno trascorso una serata piacevole dopo la tensione accumulata durante i mesi di lunga “reclusione” nella Casa di Cinecittà. Ma a catturare l’attenzione dei fan è stata una foto pubblicata da Matteo Diamante che, al termine della serata, ritrae i due ex vipponi allontanarsi insieme mentre sono abbracciati. A corredo della story su Instagram, l’ex di Nikita Pelizon ha postato un cuore rosso, circostanza che ha scatenato il popolo dei social.

Nella giornata di ieri, come si evince da alcune Instagram stories, Ginevra e George si sono rivisti nuovamente, e il motivo è la nuova canzone dell’ereditiera: “Ha fatto una canzone davvero carina. L’ho appena ascoltata ed è molto fi*a”, ha sottolineato Ciupilan. Ma i fan sospettano che tra i due ex vipponi ci sia qualcosa in più di una semplice amicizia. Non ci resta che attendere per capire se tra i due potrà sbocciare l'amore.