Concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip finiti nella “black list” di Mediaset, pare che la situazione, almeno per il momento, non cambierà. Nemmeno la vincitrice Nikita Pelizon è stata invitata (come avviene di solito) nel salotto di Verissimo, tant’è che, rispondendo ad una domanda di una follower sulla questione, ha detto: “Credo che non si dovrebbe fare di tutta l’erba un fascio, bensì distinguere chi ha portato il trash e chi non lo ha fatto”.

Donnalisi e Oriele fuori da Temptation Island

E ora anche Temptation Island starebbe tenendo le porte chiuse ad Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, ad Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro e a Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, le tre ship nate nella Casa di Cinecittà. Il settimanale Chi riporta l’esclusione delle coppie vippone dal reality dei sentimenti: “Maria De Filippi riaccende i falò di Temptation Island ma sarà fedele al format consueto e non inserirà coppie celebri in questa nuova edizione del reality. Il pubblico del web sempre più insistentemente sognava di vedere impegnati tra le tentazioni Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, la coppia più chiacchierata del Grande Fratello Vip 7 appena concluso, che continua a fare notizia. Ma resterà un sogno, almeno per quest’anno”.

A Cologno Monzese, senza annunci o spiegazioni, viene decisa l’epurazione nei programmi Mediaset degli ex gieffini. E il repulisti non sembra essere finito qui. La nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 a partire da lunedì 17 aprile, è già sotto la lente di ingrandimento di Pier Silvio Berlusconi, e Ilary Blasi dovrà garantire una condotta impeccabile, tale da non dover richiedere nuovamente l’intervento dell’ad di Mediaset. Nelle ultime ore sono emersi i nomi di alcuni nomi di naufraghi “indesiderati”, bocciati ancor prima che il celebrity survivor iniziasse. Si tratterebbe di Gianmarco Onestini, Luca Di Carlo, Elga e Serena Enardu e Gianmaria Sainato.