La settima edizione del Grande Fratello Vip è andata in archivio con il trionfo di Nikita Pelizon. L’influencer triestina ha avuto la meglio su Oriana Marzoli e Alberto De Pisis, rispettivamente secondo e terzo classificato. Ma nonostante si siano spente le luci sulla Casa più spiata d’Italia, iniziano già a circolare i primi rumor sulla prossima edizione, che prenderà il via a partire da settembre 2023.

Due nodi da sciogliere per Alfonso Signorini

Due i nodi da sciogliere per Alfonso Signorini, che sarà ancora una volta alla conduzione del reality, ovvero quello relativo alle due opinioniste. Sonia Bruganelli ha già fatto sapere che, con ogni probabilità, quella appena conclusa sarà la sua ultima edizione. La moglie di Paolo Bonolis preferisce dare spazio ai giovani e, in quest’ottica, ha caldeggiato la candidatura di Giulia Salemi, quest’anno portavoce del sentiment social, ruolo del tutto inedito affidatole dal conduttore. Orietta Berti, invece, a dirla tutta non particolarmente apprezzata da gran parte telespettatori nelle vesti di opinionista, con ogni probabilità tornerà in Rai per riunirsi a Fabio Fazio a Che tempo che fa, e per realizzare altri progetti che potrebbero vederla protagonista sulla Tv di Stato.

Oriana Marzoli opinionista del Gf Vip 8?

E allora? Chi prenderà il posto delle due opinioniste “uscenti”? Detto di Giulia Salemi, sulla quale, però, il suo compagno Pierpaolo Pretelli ha frenato in una recente intervista, l’altro posto rimasto vacante potrebbe essere occupato da una delle protagoniste assolute del Gf Vip 7. Stiamo parlando di Oriana Marzoli, personaggio particolarmente apprezzato da Alfonso Signorini.

E’ chiaro che, al momento, si tratta esclusivamente di una suggestione, ma la modella venezuelana, che si è dimostrata ancora una volta una vera e propria macchina da reality, ha già esperienza in vesti di opinionista in alcuni programmi spagnoli in onda su Telecinco, e l’idea di farla accomodare in studio, pronta ad esplodere fucilate contro i prossimi vipponi che abiteranno la Casa più spiata d’Italia, stuzzica e non poco.

Bisognerà attendere ancora qualche mese per scoprire se la “reina” succederà ad una tra Sonia Bruganelli e Orietta Berti.