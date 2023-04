Edoardo Donnamaria, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, ha pubblicato il suo novo brano dal titolo Il cielo stanotte, dedicato ad Antonella Fiordelisi. Una canzone d’amore che di fatto è diventata la colonna sonora della storia tra i due ex vipponi, i quali hanno un fandom particolarmente attivo, i Donnalisi, che continua a seguirli con affetto e passione anche adesso che il reality show condotto da Alfonso Signorini è giunto al termine.

Fan si tatua una frase de "Il cielo stanotte"

Una delle fan più accanite della coppia, Alba, si è addirittura tatuata il soprannome della Fiordelisi sulla schiena (Nellina), mentre un’altra ha fatto lo stesso con una frase della canzone scritta da Donnamaria. Un’esagerazione? Beh, può darsi, ma tant’è. “Tu mi prendi la mano e dici il cielo stanotte sembra fatto apposta per farci sorridere”, questa la frase che la seguace dei Donnalisi si è tatuata sull’avambraccio destro.

Edoardo Donnamaria ha postato la foto del taguaggio commentando: “Ecco, questo non le l’aspettavo”. Poi ha precisato: “La mia storia di prima non vuole essere un incitamento, ovviamente, a tatuarsi frasi delle mie canzoni o nomi o altre cose, anzi pensateci sempre 150 volte prima di tatuarvi. Quella che si è tatuata è matta come un cavallo però fa ridere. Obiettivamente ti lascia di stucco e fa anche piacere ma non lo fate”.