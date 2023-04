A distanza di una settimana dalla proclamazione della vittoria al Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon torna a parlare sui social di Luca Onestini. L’infatuazione per il bel tronista romagnolo è stato uno degli elementi caratterizzanti dell’avventura dell’influencer triestina nella Casa più spiata d’Italia. L’ex vippona non ha mai nascosto il suo interesse per l’ex coinquilino, interesse, però, mai ricambiato dall’ex di Ivana Mrazova, o almeno, è quello che lui ha sostenuto a più riprese durante i lunghi mesi di reclusione nel bunker di Cinecittà.

Nikita Pelizon: "Con Onestini tante incomprensioni"

In un’intervista al settimanale Chi, rilasciata dopo il trionfo al Gf Vip, Nikita è tornata nuovamente a parlare del suo rapporto con Onestini: “Il momento più bello è stato quando è entrato Luca, c'era molta complicità, gioco: prima di lui la situazione in casa era una laguna, poi mi sono trovata l'Oceano. La cosa peggiore è stata quando non ci siamo più capiti, ho sentito la Casa venirmi contro e dubitare di me. Credo ci sia stata tanta incomprensione, gli stavo interessando, ma non vedevo limpidezza, continuava a parlarmi di amicizia con comportamenti non da amico”.

Prima ancora, durante una puntata, pungolata da Alfonso Signorini, la Pelizon aveva ammesso di soffrire di “Onestite”: “Sono straconsapevole del fatto che abbiamo avuto tanta chimica, mi piaceva tantissimo il lato bello di lui. Ho l'Onestite e quando torna me la devo gestire. Io mi controllo, so perfettamente che la storia tra di loro non sia finita, si vede che c'è qualcosa ancora tra loro, cerco di soffrire in silenzio, ogni tanto gli parlo, gli chiedo come sta”.

Nikita sul rapporto con Onestini: "E' stato devastante"

Ma adesso che i due ex vipponi non sono “costretti” a vedersi tutti i giorni, come stanno le cose? A parlarne è proprio Nikita Pelizon, che su Instagram ha commentato una riflessione di una follower. “L’unica cosa che non abbiamo condiviso è la cotta per Luca Onestini”. “E’ stato breve, intenso, devastante e incomprensibile”, la replica dell’influencer triestina. Nikita sarà finalmente guarita dall’ “Onestite”, oppure la “malattia” continua a perseguitarla?