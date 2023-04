Nikita Pelizon ha risposto alle curiosità dei fan con un box domande su Instagram. La vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip è tornata a parlare della sua avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini, segnata, soprattutto durante le battute finali, dai rapporti tesi con gli Spartani.

Nikita Pelizon sugli Spartani: "Non sono riusciti a sottomettermi"

I follower dell’influencer triestina le hanno chiesto per quale ragione i suoi ex coinquilini non si fossero neanche complimentati con lei dopo aver raggiunto la finale: “Di base sono stata antipatica, perché non riuscivano a sottomettermi, non riuscivano a farmi modificare il pensiero che avevo o a farmi fare gruppo contro un singolo. Una persona che è diversa, intelligente e furba, è difficile da comprendere anche se qualcuno la vuole fregare”.

Nikita Pelizon ha spiegato che non era vista di buon occhio dagli ex compagni d’avventura perché sarebbe difficile, per molti, capire una persona che “anziché parlare male tende a vedere i lati positivi, che provochi e che non ceda alle provocazioni”. Alla domanda “Credi che la tua vittoria sia un po' il trionfo dell'educazione e del rispetto?”, l’ex vippona ha risposto: “Si e ne sono fiera. Ciò implica che molti italiani desiderano più luce anziché ombre”.

Nikita ha poi svelato ai suoi fan di aver ricevuto alcune proposte televisiva, ma ha preferito non rivelare alcun dettaglio. E alla domanda “Saresti pronta a un ruolo tv di rilievo?”, la Pelizon ha replicato: “Mi piacerebbe molto co condurre. Ammetto però che ci sono tanti altri progetti in ballo”.