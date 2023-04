Il Grande Fratello Vip è ormai andato in archivio, ma nonostante ciò gli ex vipponi continuano a far parlare di sé. Come svelato dai colleghi di Biccy.it, anche una nota ex ballerina di Amici di Maria De Filippi ha espresso la sua preferenza su due ex concorrenti della settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.

Giulia Stabile, infatti, è entrata in uno space di Twitter sugli Oriele ed ha chiacchierato insieme ad altre 3.800 persone. La vincitrice di Amici 20 ha svelato chi sono i suoi due gieffini preferiti dell’ultima edizione del Gf Vip. La ballerina ha svelato di aver apprezzato in particolar modo Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, per poi ricordare la squalifica di Riccardo Fogli.

“Sì ho visto il Gf Vip. Ci sono stati alcuni che mi piacevano. C’è stato un momento che mi piaceva tanto quello che aveva fatto Uomini e Donne in passato, Daniele, il veneto. I veneti sono nel cuore tutti. E poi in realtà anche Oriana mi stava molto simpatica. Riccardo Fogli che ha bestemmiato? Sì ho visto, è rimasto nemmeno un giorno ed è la stessa cosa che è successa a L’Isola dei Famosi ad un altro cantante”.

La presunta crisi con Sangiovanni

Di recente, sul web si sono rincorse voci su una possibile crisi tra Giulia Stabile e Sangiovanni. Proprio a causa dell’insistenza dei fan, la ballerina ha deciso di intervenire per fare chiarezza sui rumors: “Sinceramente sono arrivata al limite con queste vostre continue invenzioni. Vi prego, fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male”.