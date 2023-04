Oriana Marzoli è stravolta. Da quando è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, la modella di origini venezuelane non ha avuto un attimo di tregua, né tantomeno del tempo libero per potersi rilassare. La “reina” si è sempre spostata da una città all’altra ed è stata in più di un’occasione ospite di diversi eventi.

Oriana Marzoli non ne può più

Nelle ultime stories su Instagram, Oriana si è sfogata con i suoi follower: “Veramente ragazzi, sono ormai sette giorni che sono uscita dalla casa del Grande Fratello ma sembra sia una vita, mi sembra siano passati tre mesi da quando sono fuori perché non mi sono mai fermata e non sono più riuscita a riposarmi. Non ce la faccio più, sono stanchissima, veramente distrutta. Vi giuro che ho bisogno di dormire. Non so quante ore ho dormito da quando sono uscita, forse otto ore in tre giorni. Sono andata di qua, di là: Roma, Verona, Milano, nelle Marche. Mamma mia sono stanca”.

Daniele Dal Moro, a chi gli chiedeva cosa stesse accadendo Oriana Marzoli, ha risposto: “Sono due giorni che ha febbre tosse e mal di gola. Non è nel suo paese, non ha una casa e nemmeno i suoi vestiti. Il tutto per fare due serate che non solo non voleva fare ma che non ha avuto nemmeno modo di annullare”.