Nikita Pelizon sbugiarda Giaele De Donà. In una recente diretta su Instagram, la moglie di Bradford Beck ha dichiarato di essersi congratulata con l’influencer triestina dopo la vittoria al Grande Fratello Vip. “Certo, con Nikita ho parlato alla fine del programma… Ci siamo parlate”, la risposta dell’ex vippona a chi le aveva chiesto se si fosse avvicinata alla Pelizon dopo il trionfo di quest’ultima.

Invece, stando a quanto sostenuto da Nikita, le cose non sarebbero andate affatto così. La vincitrice del Gf Vip 7 ha infatti riportato un articolo con le dichiarazioni di Giaele De Donà commentando: “Stavo leggendo che Giaele ha risposto a una domanda se mi ha fatto i complimenti per la vittoria. Ho letto anche che è stata molto sincera a dire che abbiamo parlato: è vero, abbiamo parlato, a parte questo sono molto contenta che ho conosciuto suo marito Bradford Back e anche contenta per lei che lo abbia rivisto. Detto questo non è venuto nessuno a parte Tavassi che mi ha abbracciata e mi ha detto: 'Dai, è finito il gioco' o qualcosa di simile…. e basta, ragazzi, altre persone non sono pervenute”.

La faida tra Spartani e Persiani

A quanto fare, nonostante il Grande Fratello Vip sia andato in archivio, la faida tra Spartani e Persiani nata tra le mura della Casa di Cinecittà, prosegue anche a telecamere spente. Le due fazioni hanno avuto reunion differenti, e ad una di queste, quella degli Spartani, hanno partecipato anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, circostanza che ha fatto mormorare e non poco il web. Alcuni utenti, infatti, imputavano ai Prelemi di non essere stati imparziali, nonostante sia l’influencer italo-iraniana che l’ex velino di Striscia la Notizia, ricoprivano entrambi due ruoli nei quali sarebbero dovuti essere super partes: la prima era portavoce del sentiment social durante la settima edizione del Gf Vip, mentre il secondo era alla conduzione del Gf Vip Party insieme a Soleil Sorge.