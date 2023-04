Nonostante la settima edizione del Grande Fratello Vip sia andata in archivio con la vittoria di Nikita Pelizon, gli ex vipponi continuano a far parlare di sé. Una recente “mossa” social di Giaele De Donà ha fatto storcere il naso agli utenti di Twitter. Ma cos’è successo?

Giaele De Donà, terminata la sua avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini, ha finalmente potuto riabbracciare dopo sei lunghi mesi il marito Bradford Beck. La modella di origini venete, dopo la finale del Gf Vip, ha raggiunto Milano insieme al marito, ed è rimasta nel capoluogo meneghino per alcuni giorni soggiornando in uno degli hotel più prestigiosi della città.

Lo "scivolone" social di Giaele De Donà

Un utente ha condiviso su Twitter una foto pubblicata dalla De Donà in cui quest’ultima si trova nella sua lussuosa suite stesa sul letto a mangiare una pizza, aggiungendo la seguente didascalia: “C40 può solo sparecchiare”, chiaro riferimento a Cristina Quaranta e al fatto che fa la cameriera. Giaele si è resa protagonista di uno scivolone postando in una Instagram story proprio il post “incriminato”. In seguito, la De Donà ha chiarito la questione: “Mi dispiace per la storia Instagram che è stata repostata sul mio profilo. Come potete leggere qui sotto è stato un momento di distrazione della ragazza che mi segue i social, non sono stata io. Ovviamente non volevamo offfendere nessuno, anche perché vi ricordo che tutta la mia famiglia lavora nel mondo della ristorazione e io sono cresciuta in mezzo a loro, quindi so coisa vuol dire! Scusate per l’inconveniente”.

Durante la puntata del Gf Vip del 30 gennaio, l’ex velina di Striscia la Notizia rivelò di aver visto il marito di Giaele insieme ad un gruppo di persone (composto anche da sette bellissima donne) nel ristorante di Milano in cui lavora. Da lì ne nacque un accesissimo scontro in diretta: “Di solito non chiedi nulla su tuo marito. In quattro mesi non ti ho mai sentita parlare di lui. Posso farti una domanda? Ma te lo ricordi ancora il PIN della carta di credito? Non servirà più a nulla secondo me, puoi anche stracciarla”, la frecciatina della Quaranta. “Quando esco di qui ti offrirò una cena e ti porto a fare shopping. Perché si vede che sei un po’ stressata. Dopo quattro mesi ancora che parli di me. Tu sei in studio, io sono ancora qui”, la replica stizzita di Giaele, che le fece anche il gesto dell’ombrello.