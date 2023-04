La relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro procede a gonfie vele. In questi primi giorni post conclusione del Grande Fratello Vip, la modella venezuelana e l’ex tronista sono molto attivi sui social. Coccole in hotel, pranzi al ristorante, cene con ex vipponi, gite romantiche e serate in discoteca.

C’è una cosa che, però, Oriana e Daniele non hanno condiviso con i loro tantissimo fan: il momento dell’incontro tra la “reina” e il futuro suocero, l’ex onorevole del Partito Democratico Gian Pietro Dal Moro. A svelare il retroscena i colleghi di Biccy.it.

A confessare questo aneddoto è stata proprio la Marzoli rispondendo ad una domanda di una fan spagnola. La ragazza in questione ha condiviso un vecchio filmato su Dal Moro andato in onda su Telecinco circa cinque mesi fa. Il servizio parlava proprio di Oriana che si era innamorata di un “ragazzo allergico alle magliette”. Quando la fan le ha chiesto “Chiedi al padre di Daniele cosa pensa di questo video”, Oriana ha stupito tutti confessando di saperlo già perché “me lo ha detto quando abbiamo mangiato insieme, l’altro giorno”.