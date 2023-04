Ora che il Grande Fratello Vip è terminato, i fan del reality show condotto da Alfonso Signorini iniziano a chiedersi quali tra gli ex vipponi riusciranno ad avere una carriera in televisione.

Come abbiamo visto per le scorse edizioni, alcuni ex concorrenti sono riusciti a costruirsi una carriera dopo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia (vedi Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, Soleil Sorge e Sophie Codegoni, tanto per citarne alcuni). Adesso, molti occhi sono puntati su Antonella Fiordelisi che, nel bene e nel male, è stata una delle protagoniste assolute della settima edizione del Gf Vip. A tal riguardo, c’è chi si è chiesto se possa vestire i panni della Bonas di Avanti un altro, com’è accaduto anche per Sophie Codegoni che, però, essendo in dolce attesa, dovrà, almeno per il momento, rinunciare a quel ruolo. Quindi, chi meglio di Sonia Bruganelli può rispondere alla domanda su un’eventuale presenza dell’influencer campana nel programma condotto da Paolo Bonolis?

Antonella Fiordelisi nuova Bonas di Avanti un altro?

In un’intervista a Superguidatv, l’opinionista ha detto: “Alcuni pensano che siccome è successo debba succedere di nuovo. Non ci ho pensato, devo dire la verità, ma credo che non abbia senso. Non faccio l’opinionista al Grande Fratello Vip per comprare le bonas o i bonus”.

Insomma, dalle parole della Bruganelli è difficile ipotizzare che Antonella Fiordelisi possa vestire i panni della nuova Bonas di Avanti un altro. Ma l’ex vippona non ha dubbi, e il suo obiettivo è quello di costruirsi una carriera nel mondo della televisione.