La relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro prosegue a gonfie vele. La modella venezuelana e l’imprenditore veneto si sono finalmente ritrovati fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, e da allora non si sono più lasciati. Uscite romantiche a Roma, cena con gli Spartani e Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, notti roventi passate in albergo.

In questi giorni, la “reina” si è anche ritagliata del tempo per rifarsi il look: un nuovo biondo e via le extensions, marchio di fabbrica durante la permanenza nella Casa più spiata d’Italia.

Durante una cena, Daniele Dal Moro l’ha attesa all’uscita del locale e le ha regalato un mazzo di rose rosse. Un dono che ha una spiegazione: il mazzo è composto da 18 rose, come 18 sono stati i giorni che Oriana è rimasta in Casa dopo la squalifica dell’ex tronista. I due sono bellissimi insieme, ed è proprio il caso di dire, se sono rose…