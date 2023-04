Giovedì sera, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno partecipato alla reunion milanese degli Spartani dopo la finale del Grande Fratello Vip. Insieme alla “bastarda col tablet” e al conduttore del Gf Vip Party c’erano Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro, Alberto De Pisis, Giaele De Donà, il fratello Mathias e il marito Bradford Beck.

I Prelemi alla reunion spartana: la reazione di Antonella Fiordelisi

L’uscita dei Prelemi con parte del gruppo degli Spartani è passata tutt’altro che inosservata, ed ha fatto molto discutere su Twitter. Anche la stessa Antonella Fiordelisi, leader dei Persiani, sempre molto attenta a ciò che avviene sui social, ha reagito piazzando un like ad un tweet di una fan dei Donnalisi: “Quindi il tablet era spartano. Male male. Si capiva bemissimo. Infatti, parlavano sempre male Pier e Giulia. Mi sono un po’ scesi”. L’influencer campana, poco dopo, ha tolto il “mi piace”, ma ormai la frittata era stata fatta, e gli screenshot erano già ovunque.

Secondo il fandom di Antonella Fiordelisi, in quanto figure, almeno sulla carta, “super partes”, Giulia e Pierpaolo, partecipando alla reunion spartana, hanno di fatto palesato la loro preferenza verso quella fazione della Casa, preferenza che avrebbero avuto, dicono le Donnalisi, anche nel corso del reality. In realtà, non rappresenta di certo una novità che Giulia Salemi sia molto legata ad Alberto De Pisis, ma il fatto che abbia deciso in qualche modo di “uscire allo scoperto”, “alleandosi” anche con il resto degli Spartani ha scatenato l’ira delle fan dell’ex schermitrice. Circostanza che, a quanto pare, non è stata gradita neanche da Antonella.