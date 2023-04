Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi e la sorella di Clizia si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip, ma tra di loro non è scoccata subito la scintilla. I due vipponi si sono prima studiati e, poi, mano a mano che passava il tempo, sono diventati sempre più intimi. Ora, gli Incorvassi fanno coppia fissa, e ogni giorno postano sui rispettivi account Instagram stories davvero divertenti.

In una delle ultime, si vede Edoardo Tavassi in compagnia di Micol Incorvaia. I due si trovano in un parcheggio e lui dice: “Come appuntamento romantico ho deciso di portare Micol a…”. “Siamo a lavare la macchina! Speriamo sia l’ultimo della serie ‘appuntamenti romantici’ di questo tipo”, ha risposto Micol.

Edoardo e Micol sono spesso finiti nel mirino dei telespettatori del reality show di Canale 5. Un episodio su tutti che ha scatenato una sorta di rivolta sui social è stato il cosiddetto “Van-gate”, quando gli Incorvassi, con la complicità di Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, hanno staccato i microfoni ambinetali del van presente nella Casa di Cinecittà, rischiando l’espulsione.