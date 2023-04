Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, è tornata alla vita “reale” dopo sei mesi di “reclusione”. L’influencer triestina ha raggiunto Milano, dove ad attenderla, facendole una sorpresa, c’era anche il suo ex fidanzato Matteo Diamante. Quest’ultimo è stato ospite nella Casa più spiata d’Italia per alcune settimane, durante le quali ha di fatto ricucito il rapporto con la sua ex. Diamante non ha mai nascosto la sua volontà di volerci in qualche modo “riprovare” con la Pelizon, ma l’ex vippona è stata piuttosto chiara: per lei non è possibile andare oltre ad una semplice amicizia.

Matteo, dopo aver abbandonato il loft di Cinecittà, ha continuato a sostenere Nikita. In occasione del compleanno di quest’ultima, ha organizzato insieme ai Nikiters uno spettacolo di fuochi pirotecnici proprio all’esterno della Casa. Ma non solo. Ha invitato i suoi follower ha votare per l’ex vippona nei tantissimi televoti che ha dovuto affrontare lungo il suo percorso nel reality show di Canale 5, fino all’ultimo decisivo che la vedeva opposta a Oriana Marzoli, e che l’ha vista trionfare.

Il gesto romantico di Matteo Diamante per Nikita Pelizon

Nikita Pelizon, rientrata nella sua casa di Milano, ha ricevuto un gesto romantico da parte di Matteo Diamante, che l’ha accolta con un bellissimo mazzo di rose rosse. La vincitrice del Gf Vip ha sempre raccontato che negli anni passati insieme a Matteo c’è sempre stata molta attrazione e anche trasporto mentale. Con il tempo, però, sono sorti diversi problemi nella coppia, che li hanno portati a lasciarsi e addirittura a non parlarsi più. E ora, qualcosa sta cambiando?

Le rose rosse sono il simbolo dell’amore e di un sentimento ardente. E Nikita lo sa bene, d’altronde si è sempre mostrata grata del fatto di aver incontrato il suo ex nella Casa del Gf Vip. A questo punto i fan si chiedono se potrà nascere nuovamente un sentimento tra i due. Non ci resta che aspettare, se son rose…