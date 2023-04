Giaele De Donà ha ripreso possesso dei suoi account social dopo la finale del Grande Fratello Vip. L’ex vippona ha risposto alle domane dei follower insieme al fratello Matthias.

“Ti sei congratulata con Nikita? O siete/sei rimasta maleducata e non avete/hai fatto nulla?”. “Quindi ero maleducata? Grazie ragazzi… Sono molto peggio, pensate. Certo, con Nikita ho parlato alla fine del programma. Ci siamo parlate”, la risposta della moglie di Brad. Poi un’altra domanda: “Doveva vincere Nikita, vero?”. “Amore, io votavo per me stessa”, la replica dell’ex vippona.

In seguito, Giaele De Donà ha svelato quando rivedrà Micol Incorvaia e Oriana Mazoli: “Allora, Oriana la vedo già domani sera. Micol sto aspettando che torni a Milano. Anzi, Micol considerami che sono quasi due giorni che non ci sentiamo”. Poi, lancia uno scoop che farà estremamente piacere ai fan delle cosiddette “OMG”. Per celebrare la loro amicizia nate tra le mura della Casa più spiata d’Italia faranno lo stesso tatuaggio: “Ah ragazzi, le OMG si faranno un tatuaggio insieme. Ve lo anticipo già adesso”. Il fratello di Giaele le ha chiesto quale tipo di tatuaggio, ma poi l'ha bloccata per evitare la spoilerata.