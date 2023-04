Ci sono Matteo Diamante e Nikita Pelizon accanto ad Edoardo Donnamaria in questi primi giorni dopo la conclusione del Grande Fratello Vip. Quando è uscito dalla Casa, il rapporto tra il fidanzato di Antonella Fiordelisi e Edoardo Tavassi pareva saldissimo, ma adesso tra i cosiddetti Donnavassi sembra essere calato il gelo. Poche ore fa, in una story su Instagram, Donnamaria era in compagnia, oltre che della fidanzata, anche di Matteo Diamante e Nikita Pelizon, entrambi appartenenti al gruppo dei Persiani.

Cala il gelo tra Edoardo Donnamaria e Edoardo Tavassi

Edoardo Tavassi ha lasciato la Casa già da alcuni giorni, ma chi si aspettava che avrebbe immediatamente rivisto il suo amico Edoardo Donnamaria è rimasto deluso. Tra i due, almeno pubblicamente, fatta eccezione per la foto post-finale del Gf Vip in studio, non c’è stato alcun incontro. Il fratello di Guendalina ha trascorso il tempo con la fidanzata Micol Incorvaia, e non è stato particolarmente attivo sui social. Donnamaria, invece, continua a condividere contenuti e non ha fatto in alcun modo riferimento all’amico.

Le ragioni del presunto allontanamento tra Edoardo Tavassi e Edoardo Donnamaria potrebbero essere piuttosto chiare: gli scontri tra le rispettive fidanzate. Sebbene si fossero ripromessi di vedersi fuori, evidentemente i due si sono presi del tempo per riflettere. A pesare su questa scelta, con ogni probabilità, anche quanto accaduto durante la semifinale, quando Antonella Fiordelisi ha rivelato a Micol Incorvaia che il fidanzato ha smesso di seguirla su Instagram. Un gesto che Tavassi potrebbe aver interpretato come un tradimento. In ogni caso, sarà il tempo a chiarire il futuro eventuale del loro rapporto.