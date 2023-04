Luca Onestini è stato ospite di Sophie Codegoni a Casa Chi. L’ex vippone ha commentato la sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip, la vittoria di Nikita Pelizon e l’infatuazione dell’influencer triestina nei suoi confronti. Poi ha parlato anche della possibilità di un ritorno di fiamma con Ivana Mrazova.

Le parole su Nikita Pelizon

“Non facevo il tifo per lei ma congratulazioni”, ha esordito Luca Onestini in merito al trionfo di Nikita Pelizon. Alla domanda “La parte della sottona fa guadagnare notorietà?”, ha replicato: “Mi è sembrato un po' particolare che questa parte sia stata creduta, è stata abbastanza forzata la cosa. Mi sembra strano, ma va bene così, il pubblico ha sempre ragione, ha premiato questo atteggiamento. Avete già un copione da poter interpretare come ha fatto qualcuno quest'anno”. In merito all’intervista rilasciata al settimanale Chi dalla vincitrice del Gf Vip, nella quale ha raccontato che il momento più bello vissuto è stata la loro conoscenza, l’ex tronista ha commentato: “Penso che debba continuare a tenere la linea, non potrebbe dire il contrario. A me è sembrato tutto esagerato, detto questo ognuno fa le sue scelte, interpreta i suoi ruoli. Non credo tanto a queste cose. Ma non c'è odio o rancore, le faccio i complimenti per la vittoria, che si goda la vita”.

"Ivana Mrazova? Ci siamo sentiti..."

Luca Onestini ha preferito non entrare nel dettaglio del suo possibile ritorno di fiamma con Ivana Mrazova: “Quando lei è entrata in Casa è stata un'emozione forte, è una persona molto importante per me. Abbiamo recuperato il rapporto che non avevamo più, è stata una forte emozione, la più forte vissuta nella Casa. Ci siamo sentiti, è stato bello. Però ora voglio godermi la privacy, non escludo il ritorno ma tutto con molta calma. Dobbiamo capire tante cose insieme, senza fretta, senza pressioni e senza dover giustificare cosa facciamo. La nostra vita ora è libera, vediamo insieme cosa fare, con molta serenità”.