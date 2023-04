Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si stanno godendo le bellezze di Roma dopo la conclusione del Grande Fratello Vip. Una notizia che ha senza dubbio allietato le ultime ore del loro nutritissimo fandom, gli Oriele, e che visti i continui tira e molla tra i due vipponi all’interno della Casa, non era assolutamente scontata.

L’improvvisa squalifica dell’imprenditore veneto, fatto uscire dal Confessionale senza la possibilità di salutare i coinquilini, aveva lasciato l’amaro in bocca alla modella venezuelana. Quando Alfonso Signorini ha reso note le motivazioni che hanno spinto la produzione ad espellere l’ex tronista, ha in parte additato anche la “reina”.

“Daniele è stato squalificato a causa dello scherzo con Oriana, che non è andato come doveva finire. In alcune immagini che hanno fatto il giro del web, Dal Moro ha mostrato un atteggiamento un po’ aggressivo, accompagnato da alcune parole. E, secondo le nuove direttive, è stato squalificato. Purtroppo le colpe si pagano. ’Lasciami, non mi piace, mi fai male’: quando una donna dice ad un uomo ‘lasciamo’ è un dato sensibile. Quando lo raccontavi agli altri sembrava che non che non avevi gradito quei modi”.

Daniele Dal Moro si sbilancia su Oriana Marzoli

Nella giornata di ieri, in una diretta su Twitter, Daniele Dal Moro si è anche sbilanciato su un possibile futuro con Oriana Marzoli: “Colpo di fulmine? Non lo so questo, dipende cosa intendete voi. I sentimenti per me crescono col tempo, ma certamente da subito ho visto che mi piaceva. Quello sì. Ma proprio dai primi cinque-dieci minuti. Passare così tanto tempo con una persona 24 ore su 24 in un contesto così particolare ti dà modo di legarci molto in fretta con una persona, rispetto a come sei abituato a fare fuori”.