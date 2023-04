La settima edizione del Grande Fratello Vip è andata in archivio, ma non sembrano volersi arrestare le polemiche. La scelta fatta da un noto programma Mediaset sta scatenando una vera e propria bufera sui social, con una parte degli utenti di Twitter che proprio non hanno gradito. Ma cos’è successo?

Oriana Marzoli a Verissimo: fan di Nikita Pelizon furiosi

Sabato 8 aprile, alle ore 16,30, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo. Tra gli ospiti di Silvia Toffanin, oltre che Samu Segreto, reduce da Amici 22, ci sarà anche Oriana Marzoli, seconda classificata al Gf Vip, che racconterà la storia d’amore che sta vivendo con Daniele Dal Moro. Ed è proprio la scelta di invitare la modella venezuelana, protagonista del reality show condotto da Alfonso Signorini, che ha fatto storcere il naso ai fan di un’altra vippona, Nikita Pelizon.

L’influencer triestina ha avuto la meglio proprio sulla “reina” durante il televoto decisivo, aggiudicandosi la vittoria finale. Ecco perché, il suo nutritissimo fandom, i cosiddetti Nikiters, è furioso con la scelta della produzione di Verissimo, che ha deciso di invitare la seconda classificata, Oriana, a discapito della prima, Nikita.

In effetti, rappresenta una sorta di anomalia il fatto che nel salotto di Silvia Toffanin non venga dato spazio per primo al vincitore del Grande Fratello Vip, come del resto è accaduto negli anni passati, bensì al concorrente che si è piazzato sul secondo gradino del podio. E’ ipotizzabile che la Pelizon sarà ospite a Verissimo nel corso degli appuntamenti delle prossime settimane, ma ai fan della triestina proprio non è andato giù che sia stata data la “priorità” ad Oriana.