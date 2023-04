La tormentata relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria ha rappresentato uno dei punti focali della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante gli alti e bassi, le discussioni e le furibonde litigate, la storia d’amore tra i due ha preso definitivamente il volo quando l’influencer campana è uscita dalla Casa di Cinecittà.

Il volto di Forum ha scritto una canzone per la sua amata che si intitola “Il cielo stanotte”, e il brano è disponibile su tutte le piattaforme streaming. Edoardo ha sorpreso Antonella e i fan della coppia, i Donnalisi, con una canzone d’amore dedicata alla sua fidanzata.

Boom di streaming per "Il cielo stanotte"

Donnamaria porta ormai avanti da diversi anni la carriera da cantautore con lo pseudonimo Drojette. Per l’ex vippone, la musica è passione e soprattutto un modo per esprimere ciò che sente. La canzone che ha scritto e dedicato ad Antonella ha una melodia piacevolmente leggera. Il testo esprime e racconta la voglia di abbandonarsi completamente ai sentimenti, senza freni e senza limiti, lasciandosi travolgere. “Tu mi prendi per mano e mi dici: ‘il cielo stanotte sembra fatto apposta per farci sorridere’. E non sai dove andiamo ma non è importante se ci sei tu con me che mi sai stringere”, canta Edoardo Donnamaria. Una forte dichiarazione d’amore per la Fiordelisi, che ha mandato letteralmente in estasi i fan della coppia. Il brano "Il cielo stanotte" è primo su iTunes, seguito da "Mon Amour" di Annalisa, "Super eroi" di Mr Rain e "Due Vite" di Marco Mengoni che ha vinto il Festival di Sanremo. In un video sui social, mentre ascoltano la canzone insieme, Antonella dice ad Edoardo: "Sei unico, folle, romantico e passionale".