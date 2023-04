Oriana Marzoli è stata una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip. Sebbene fosse considerata la favorita per la vittoria finale, la “reina” ha dovuto soccombere a Nikita Pelizon, ma si è presto consolata grazie alla sorpresa che le ha fatto Daniele Dal Moro.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro inseparabili

L’imprenditore veneto ha atteso la modella venezuelana all’uscita degli studi di Cinecittà a bordo di un mini van. Poi i due sono sfrecciati via, hanno trascorso la notte insieme, e da allora sono praticamente inseparabili. Gli Oriele hanno trascorso le prime 24 ore di Oriana fuori dalla Casa a Roma, visitando le innumerevoli attrazioni della città eterna.

A distanza di un giorno dalla sua uscita dalla Casa più spiata d’Italia, la Marzoli ha scritto un lungo post su Instagram nel quale ha ringraziato i suoi tantissimi fan per l’affetto e il sostegno ricevuto durante l’avventura al Grande Fratello Vip: “Grazie a tutti per avermi seguito in questa fantastica esperienza, ancora non riesco a realizzare. È stato un percorso unico che non dimenticherò mai! Ringrazio tutti i miei compagni, gli autori, gli opinionisti e ovviamente tutti voi che mi avete supportato, ho trovato una nuova famiglia qui in Italia! Grazie a tutti, vi voglio bene. Un beso cariño dalla vostra bebé”.

Il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è stato caratterizzato da alti e bassi, discussioni, litigate furibonde, ma anche da momenti di tenerezza e romanticismo. I fan non vedono l’ora di scoprire cosa ha in serbo il futuro per la venezuelana e l’ex tronista. I presupposti che possano diventare una coppia ci sono tutti, anche a giudicare dall’intesa che mostrano in video e foto che condividono sui rispettivi account social. Non ci resta che attendere per scoprire se sboccerà definitivamente l’amore.