Nella Casa del Grande Fratello Vip hanno legato moltissimo, condividendo non solo gran parte del tempo insieme, ma dormendo spesso anche nella stessa stanza. E il rapporto tra Luca Onestini e Nicole Murgia prosegue anche a telecamere spente, ma con le fotocamere degli smartphone accese.

Onestini-Murgia: amicizia o c'è dell'altro?

Da quando è stato eliminato ad un passo dalla finale, l’ex tronista e l’attrice romana sono diventati praticamente inseparabili. A dimostralo i numerosi video e foto che pubblicano entrambi sui rispettivi profili social. Onestini è tornato a Roma per essere presente in studio durante la finalissima del Gf Vip, ma prima di raggiungere gli studi di Cinecittà ha trascorso l’intera giornata proprio in compagnia di Nicole Murgia che, essendo una capitolina doc, l’ha accompagnato a visitare i luoghi simbolo della città eterna. I due appaiono sorridenti e complici anche nei video dei balletti condivisi sui social (in uno di essi erano presenti anche i figli della Murgia), e in molti iniziando a chiedersi se la loro sia esclusivamente un’amicizia o stia nascendo qualcosa di più profondo.

Luca Onestini e Nicole Murgia, però, hanno smentito qualsiasi tipo di rapporto sentimentale, ribadendo di essere solo amici. Anche se, la loro attività sui social, ha inevitabilmente scatenato il gossip. Entrambi sono single, anche se Onestini si augura di poter incontrare presto Ivana Mrazova, con la quale ha riallacciato i rapporti proprio durante la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia. Sono tantissimi i fan che auspicano un ritorno di fiamma tra l’influencer romagnolo e la modella ceca, ma altrettanti sperano che nasca una storia con Nicole Murgia con la quale, al momento, c’è solo un’amicizia.