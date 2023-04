E’ calato definitivamente il sipario sulla settima edizione del Grande Fratello Vip. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata Nikita Pelizon, che ha sconfitto al televoto decisivo Oriana Marzoli, sovvertendo di fatto le previsioni dei bookmaker che davano per favorita la modella venezuelana.

Dopo 197 giorni e 45 puntate giunge dunque al termine il reality show condotto da Alfonso Signorini che, come annunciato dallo stesso conduttore al termine della finale, tornerà su Canale 5 a partire dal prossimo settembre con una nuova edizione.

Nel corso di questi sei mesi e mezzo, sui social si è scatenata una vera e propria guerra tra fandom: da un lato quelli di Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, dall’altro quello di Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Una vera e propria battaglia senza quartiere culminata, alla fine, con la vittoria dei Persiani, rimasti con la sola influencer triestina come unico rappresentate all’interno della Casa, in netta minoranza rispetto ai membri del clan degli Spartani. E tutta la tensione accumulata tra i fandom nel corso di questi mesi, è arrivata al culmine al termine della finalissima di ieri. Ma cos’è successo?

Donnalisi e Nikiters provocano Oriana: "Un beso, carino"

Dopo che Alfonso Signorini annunciato la vittoria di Nikita Pelizon, c’è stato un battibecco che ha visto coinvolte Donnalisi e Nikiters da un lato (fan di Antonella e Edoardo, e Nikita) e Oriana Marzoli dall’altro. Le fan hanno richiamato l’attenzione della modella venezuelana, e quando quest’ultima si è girata le hanno urlato in maniera provocatoria “Un beso, carino”, frase mast della “reina” per l’intera edizione del reality. Oriana, come si vede dal video di The Pipol Gossip, ha iniziato a gesticolare, ed è servito l’intervento della security per placare l’esuberanza delle rappresentanti dei due fandom.