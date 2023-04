Emanuela Fuin, madre di Edoardo Tavassi, protagonista assoluta al termine della finale del Grande Fratello Vip. Arrivata in studio per sostenere il figlio durante l’atto conclusivo del reality show di Canale 5, dopo aver insultato gli autori (“Che regia di m*rda!), è riuscita a litigare anche con due vipponi. A finire nel suo mirino sono stati Goerge Ciupilan e Charlie Gnocchi.

Emanuela Fuin su George Ciupilan: "L'ho mandato a ca**re!"

A raccontarlo è stata proprio la signora Emanuela durante una diretta Instagram della figlia Guendalina: “George è andato ad abbracciare Edoardo, gli ho detto no! Gli ho detto che deve andare a ca**re. Con tutto quello che scrive. Poi ‘Tavassone è un simpaticone che vorrei morisse ammazzato’. No!”.

Guendalina Tavassi, provando ad ironizzare, ha detto che la sua madre ha anche litigato con Charlie Gnocchi: “Mia mamma sta litigando con Charlie Gnocchi! Noi non portiamo rancore. Mia madre sta litigando con tutti, lei è venuta solo per questo!”.

A pochi giorni dalla finalissima del Gf Vip, Emanuela Fuin se l’era presa anche con gli autori del programma, rei di non aver inserito nessuna foto di Edoardo Tavassi in un collage sui finalisti: “Vi siete dimenticati che c’è Tavassi in finale? O non avevate una foto con lui? Ovviamente si sono dimenticati di mettere Edoardo nelle foto dei finalisti. Manca solo lui. Fino alla fine! Li dovrebbero mettere sempre tutti”.