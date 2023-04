La settima edizione del Grande Fratello Vip è stata vinta da Nikita Pelizon, ma uno dei protagonisti del reality show condotto da Alfonso Signorini è stato senza dubbio Edoardo Tavassi, che si è contraddistinto per la sua vena ironica ma, anche, per essere un fine stratega.

Al termine della finale, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi è tornato al centro della scena a causa della sua famiglia, in particolar modo della madre Emanuela Fuin. Subito dopo la puntata, infatti, in un video girato da Guendalina Tavassi, presente in studio insieme alla famiglia per sostenere il fratello, si vede la signora Emanuela prendersela con autori e registi del programma: “Inquadrali, ecco la regia di m**da!”, ha detto a pieni polmoni.

Secondo la madre di Tavassi, la regia del Gf Vip si sarebbe concentrata in troppe occasioni su fatti poco rilevanti che avvenivano all’interno della Casa più spiata d’Italia, non riservando la giusta importanza ad altre situazioni.