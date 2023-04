Cala il sipario sulla settima edizione del Grande Fratello Vip. A trionfare è stata Nikita Pelizon, che ha avuto ma meglio su Oriana Marzoli e Alberto De Pisis.

Nel corso della finalissima di ieri, lunedì 3 aprile, sono però arrivate alcune segnalazioni in merito agli ex vipponi presenti in studio. L’influencer ed esperto di gossip Amedeo Venza, ha pubblicato su Instagram un messaggio da parte da una sostenitrice dei Donnalisi, la coppia formata da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.

La segnalazione di una fan dei Donnalisi

Stando a quanto si apprende dalla segnalazione inviata a Venza, l’influencer campana e Antonino Spinalbese si sarebbero incrociati dietro le quinte e si sarebbero abbracciati. La fan dei Donnalisi sostiene che questo comportamento sia stato irrispettoso nei confronti del volto di Forum. E’ bene specificare che al momento si sappiamo se quando raccontato da questa persona corrisponda o meno al vero, ma anche se fosse non ci sarebbe nulla di male. Anche se, conoscendo la gelosia di Edoardo Donnamaria, soprattutto quando si parla dell’ex di Belen Rodriguez, siamo piuttosto certi che non l’avrà presa benissimo.

Di seguito la segnalazione inviata ad Amedeo Venza: “Ciao Ame, so che non puoi rispondere in direct ma volevo dirti che sono tra il pubblico del GF Vip. E sono una donnalisi delusa perché durante la pubblicità ci fanno uscire per andare in bagno (3/4 per volta). E dietro le quinte c’era Antonella che abbracciava Antonino. Ridevano e scherzavano come se fossero complici da sempre. Mi dispiace per Edoardo perché io e tutte le donnalisi sogniamo per lui un amore vero e duraturo. Non merita questo da Antonella perché lui ha smesso di seguire tutti e non saluterà nessuno per rispetto a lei. E lei dovrebbe fare lo stesso”.