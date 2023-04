Giaele De Donà ha finalmente potuto riabbracciare e baciare il marito Brad, che non vedeva da più di sei mesi. L’imprenditore statunitense, durante il percorso della moglie al Grande Fratello Vip, è apparso solo con alcune lettere, ma per la finale del reality show di Canale 5 ha deciso di presentarsi di persona con un enorme mazzo di rose.

Una volta terminata la puntata, tutti i concorrenti si sono ritrovati in studio per festeggiare, e gli Spartani hanno potuto finalmente conoscere il marito di Giaele. Con alcuni video condivise sulle Instagram stories, la mamma e la sorella di Edoardo Tavassi, Emanuela Fuin e Guendalina, hanno mostrato il momento in cui Micol Incorvaia e l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi hanno conosciuto Brad. “Finalmente ci conosciamo”, le parole di Tavassi prima di abbracciarlo.

Edoardo Tavassi con famiglia e amici ha festeggiato la fine del Grande Fratello Vip. Stando al racconto della sua amica Federica Zacchia, riferito da Fanpage.it, avrebbero trascorso del tempo insieme fino alle 8 del mattino. “Dodino e Dodina, preparatevi al massacro”, ha scherzato Federico Perna, il cognato di Tavassi. Guendalina, invece, ha documentato la festa e poi ha ripreso Edoardo: “Grazie a tutti, mi avete fatto eliminare, scherzo. Grazie per il supporto”, le parole del vippone.