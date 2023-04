La vittoria della settima edizione del Grande Fratello Vip da parte di Nikita Pelizon è stata celebrata sui social da Antonella Fiordelisi e da tutti i Persiani. La prima a condividere la felicità per la vittoria dell’influencer triestina è stata la fidanzata di Edoardo Donnamaria: “Sono emozionata come se avessi vinto io. La Persia ha vinto come nella storia. Un bacione a Sparta, ha vinto Nikita”.

Anche Matteo Diamante ha commentato la vittoria dell’ex fidanzata: “Un beso carino, ciao. Godo”. Non è mancato anche il commento di Davide Donadei: “La storia insegna che alla fine vinse Persia, e chi siamo noi per cambiare la storia?”. Anche Martina Nasoni ha esultato perla vittoria di Nikita Pelizon: “E Nikita dormiva nel mio letto, nel mio letto. Quel letto porta fortuna! Si, amore mio. Il finale perfetto del mio compleanno. Grazie Italia per questo regalo. Ragazzi, che cavolo di soddisfazione. Si ca**o, sì!”.

Poi, sono arrivate anche le congratulazioni di Ginevra Lamborghini: “Vai e prenditi la vittoria piccolo unicorno. Anche se non sarò lì, con il pensiero ti sono accanto. Ho scatenato tutti gli angeli per te, rendimi orgogliosa”. Sarah Altobello, invece, ha ripreso il momento dell’annuncio della vittoria di Nikita direttamente dallo studio, con in sottofondo le sue urla di gioia.