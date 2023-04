Fabrizio Corona aveva svelato in anteprima il vincitore della settima edizione del Grande Fratello Vip: “Il vincitore è Edoardo Tavassi”, aveva detto l’ex re dei paparazzi. Ma la fina del reality andata in onda ieri, lunedì 3 aprile, ha avuto un esito completamente differente: ad arrivare sul gradino più alto del podio, infatti, è stata Nikita Pelizon, che si è portata a casa 100mila euro, di cui metà da devolvere in beneficenza.

E Corona? Come ha commentato la non realizzazione del suo pronostico? L’ex re dei paparazzi è intervenuto nuovamente su Telegram spiegando che la sua era una strategia finalizzata proprio a far perdere Edoardo Tavassi. “Mentre guardate la finale del Gf Vip sappiate che il vincitore già lo conoscete. Ricordatevi che vi ho detto tre giorni fa, sarà Edoardo a vincere. Il reality lo vince Tavassi, e ne riparliamo stasera dopo la fine della diretta”, aveva ribadito ancora una volta.

Fabrizio Corona svela la sua strategia: "Ecco perché non ha vinto Tavassi"

Poi il verdetto che ha sancito la vittoria di Nikita Pelizon. A quel punto, Fabrizio Corona ha postato un nuovo video: “A me Edoardo Tavassi non sta simpatico, anzi. Lui non meritava di vincere assolutamente. Non è una persona famosa. Lui è conosciuto perché la sorella è diventata famosa per dei video chiamiamoli strani. Quindi io non volevo che vincesse”. Poi, la spiegazione della sua strategia: “Sapendo di indicarlo come vincitore, le scommesse sarebbero schizzate e si sarebbe fatto di tutto per non farlo vincere. E così è stato. Tavassi non ha vinto il GF Vip. E io ho raggiunto il mio obiettivo. Io raggiungo sempre quello che voglio. Su questo mio canale c'è solo la verità. E questa è la verità”.