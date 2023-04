Battibecco durante la finale del Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. L’influencer campana, durante la diretta di ieri sera, dopo un brevissimo scambio di battute con la sorella di Clizia, ha pubblicato su Twitter un post in cui attacca l’ex coinquilina mentre fa il tifo per la sua amica Nikita Pelizon, che in quel momento si stava giocando la finale.

Micol Incorvaia ha perso al televoto contro Nikita Pelizon. Una volta arrivata in studio viene trasmessa una clip con il suo “best”, durante la quale dice ad Antonella Fiordelisi: “Se vuoi ti faccio scuola e dopo scuola”. Se in studio l’ex schermitrice risponde con un “Preferisco essere bocciata”, su Twitter ha scoccato l’ennesima frecciatina postando una frase contro la fidanzata di Edoardo Tavassi: “Ah dimenticavo... vuole fare doposcuola a me che sono laureata… pensasse a diplomarsi così impara qualcosa”. In realtà, Micol, nel 2016 si è diplomata in Moda presso l’Istituto Europeo del Design.