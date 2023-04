Nikita Pelizon è la vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo la vittoria, l’influencer triestina ha festeggiato con alcuni dei suoi ex compagni di avventura tra cui Antonella Fiordelisi e l’ex fidanzato Matteo Diamante, oltre che con parenti e amici. Non appena si è riappropriata del cellulare, l’ex vippona ha ringraziato i fan che le hanno permesso di conquistare il gradito più alto del podio attraverso una Instagram story: “Sono stra gasata, grazie. Grazie per tutto il sostegno. Ormai era diventato un appuntamento fisso il televoto, grazie per avermi capita. Grazie per la gioia che sto provando, abbiamo vinto insieme”, le sue parole.

Una volta abbandonati gli studi di Cinecittà, Nikita Pelizon ha festeggiato il trionfo con amici e parenti. La triestina, prima di stappare la bottiglia di champagne, ha commentato: “Il mondo spesso sembra ingiusto, stavolta la verità ha vinto”. Con lei anche Antonella Fiordelisi, Matteo Diamante, Edoardo Donnamaria e l’amica di Nikita, Giulia Logozzo.

La Pelizon ha vinto il Grande Fratello Vip battendo al televoto. Queste le percentuali: Nikita Pelizon 54,6%, Oriana Marzoli 45,4%.